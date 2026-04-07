Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Efes, Partizan'ı Ağırlıyor

07.04.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague'de Sırbistan'ın Partizan takımını yarın konuk edecek.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Anadolu Efes, yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 35 maçta 10 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 19. sırada girdi.

Oynadığı 35 müsabakanın 15'ini kazanan ve 20'sinden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 14. basamakta yer aldı.

Avrupa kupalarındaki 911. maç

Anadolu Efes, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 911. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 910 karşılaşmada 504 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 663. maçını yapacak. 661 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:09:00. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Partizan'ı Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.