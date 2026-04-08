Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Efes Partizan'ı Yendi

08.04.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, Partizan'ı 79-72 ile geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Laso, takımın savunmasını övdü.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında ağırladığı Sırbistan ekibi Partizan'ı 79-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduklarını söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Laso, "Çok fazla iyi şey yaptık. Çok fazla da şut kaçırdık. Hücumda bunu yapmak da canımızı yaktı. Bir taraftan da savunmada derli topluyduk. Bu sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduk. Son 6 maçını kazanmış takıma karşı galibiyet elde etmek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlatmasının ardından 145 gün sonra formasına kavuşan milli oyuncu Shane Larkin ile ilgili de görüşlerini paylaşan Pablo Laso, şunları kaydetti:

"Larkin'in performansından memnun değilim. Nedeni ise şu, Larkin'in bu şekilde oynamasını bekliyorum ama bunu çok daha uzun bir süreye yaymasını bekliyorum. Maçtan önce kendisiyle görüştüm. En fazla 15 dakika süre alması konusunda mutabık kaldık. Orada da limitinin 49 saniye üstüne çıkmışız. Ancak bence Larkin'in geri dönüşü takımın öz güvenini kazanması açısından son derece önemliydi. Uzun aradan sonra onu sahada görmekten mutluluk duyuyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:33:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.