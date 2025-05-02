Anadolu Efes, Play-off'ta Seriyi Eşitledi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Play-off'ta Seriyi Eşitledi

Anadolu Efes, Panathinaikos'u 85-82 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. Banchi, takımı tebrik etti.

02.05.2025 23:41
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off 5. maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 yenerek seride durumu 2-2'ye getiren Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi, çok iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın başa baş geçtiğini aktaran Banchi, "40 dakika boyunca mücadele üst seviyedeydi. Öne geçen takım sürekli değişti. Her 2 takım da 5. maçı oynamayı hak etti. Oyuncularım çok savaştı. Müthiş mücadele ortaya koydular. Seriyi eşitledik. Sakin kaldık. Oyuncularımı ortaya koydukları şahsiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Serinin 5. ve son randevusu, ölüm-kalım maçı olacak. Duygularını daha iyi yöneten takımın seriyi kazanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Erkan Yılmaz'ın karşılaşmada sergilediği performansla ilgili soruyu Luca Banchi, "Erkan, takımımız için son derece önemli bir oyuncu. İyi performans ortaya koydu. Serinin ikinci maçında da iyi oynamıştı ama maalesef sakatlandı. Sadece Erkan'ın değil tüm oyuncularımızın galibiyete büyük katkısı oldu. Çok zorlu bir seri oynuyoruz. Her oyuncumuzdan katkı almamız gerekiyor." diye yanıtladı.

Lacivert-beyazlıların ABD'li oyuncusu Elijah Bryant ise "Önemli olan kazanmaktı. Onlar da büyük mücadele ortaya koydular. Günün sonunda galibiyeti alan taraf biz olduk. OAKA'da, serinin 5. ve son müsabakasında elimizden gelen iyi performansı sergilemeye çalışacağız." dedi.

Christos Serelis: "İkinci yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık"

Panathinaikos AKTOR Yardımcı Antrenörü Christos Serelis, ikinci yarıda yaşadıkları iletişim sıkıntısı nedeniyle istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden yapılan tezahüratlar nedeniyle maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden başantrenör Ergin Ataman'ın yerine basın toplantısına katılan Serelis, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ergin Ataman, kendisini pek iyi hissetmiyor. Bu nedenle ben buradayım. Ergin Ataman'ın bu takımla çok önemli başarıları var. Bazı insanların kendisine saygı göstermemesi nedeniyle iyi hissetmiyor. Zor maç olacağını biliyorduk. İyi takıma karşı oynadık. İkinci yarıda yaşadığımız bazı iletişim sıkıntıları nedeniyle istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Anadolu Efes, bizden daha çok skor üretti ve kazandı. Atina'daki serinin 5. ve son maçına yüzde 100 hazır olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Play-off'ta Seriyi Eşitledi - Son Dakika

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