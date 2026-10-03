Anadolu Efes, sezonu kapatan Mike James'in yerine Cameron Payne'i transfer etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, sezonu kapatan Mike James'in yerine Cameron Payne'i transfer etti

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Anadolu Efes, aşil tendonu sakatlığı sonrası sezonu kapatan Mike James'in yerini ABD'li basketbolcu Cameron Payne ile doldurdu. Kulüp, uzun yıllar NBA'de forma giyen 32 yaşındaki şutör oyun kurucuyla 2026-27 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cameron Payne'i transfer etti.

Mavi-beyazlı takım, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynanan maçta aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan ABD'li yıldız oyuncu Mike James'in boşluğunu Payne ile doldurdu.

Kulübün açıklamasında, uzun yıllar Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 32 yaşındaki şutör oyun kurucuyla 2026-27 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sırbistan temsilcisi Partizan ile kariyerinde ilk kez geçen sezon Avrupa'da oynayan Cameron Payne, EuroLeague'deki 10 maçta 12,4 sayı, 3,9 asist ve 2,3 ribauntluk performans sergiledi.

Kaynak: AA
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