Anadolu Efes'ten "Bir kitap da sen getir" projesi - Son Dakika
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Anadolu Efes'ten "Bir kitap da sen getir" projesi

23.03.2022 13:47
Anadolu Efes'ten "Bir kitap da sen getir" projesi

Anadolu Efes Spor Kulübü, "Bir Kitap da Sen Getir" projesini Anadolu Vakfı'nın desteğiyle altıncı kez, 27 Mart Pazar günü saat 15.30'da oynanacak Aliağa Petkim Spor maçında gerçekleştirecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü, "Bir Kitap da Sen Getir" projesini Anadolu Vakfı'nın desteğiyle altıncı kez, 27 Mart Pazar günü saat 15.30'da oynanacak Aliağa Petkim Spor maçında gerçekleştirecek.

Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirilecek proje kapsamında bir kez daha, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olacak kitaplar toplanacak.

Bu karşılaşma için bağışlamak istedikleri karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve orta okul seviyesindeki kitapları Sinan Erdem Spor Salonu'na getirecek olan basketbolseverler, Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor maçını ücretsiz izleyebilecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı'nın yönlendireceği okullara yollanacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Bir Kitap da Sen Getir projesi kapsamında bugüne kadar derlediği binlerce kitap; Türkiye'nin farklı noktalarındaki okullara ulaştırılmıştı.


- İstanbul
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Anadolu Efes, Petkim Spor, 27 Mart, Kitap, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'ten 'Bir kitap da sen getir' projesi - Son Dakika


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