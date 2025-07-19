ANADOLU Efes, A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.
26 yaşındaki oyuncu sırası ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bahçeşehir Koleji formalarını da terletti. Hazer, yeni sezonda lacivert-beyazlı formayla parkede ter dökecek.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes'ten Şehmus Hazer Transferi - Son Dakika
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