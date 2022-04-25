Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek - Son Dakika
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek

25.04.2022 10:30
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı. Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.

Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa'da 764. maç

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 764. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 516. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 238 kez rakiplerine mağlup oldu.

İki takım arasında 37. randevu

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 37. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 36 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 14'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek - Son Dakika


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