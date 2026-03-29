Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Nazlı Çisil Güngör
Anadolu Efes: Loyd 19, Weiler-Babb, Poirier 6, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 14, Beaubois 6, Şehmus Hazer 9, Smits 5, Dozier 2, David Mutaf 17, Jones 7
TOFAŞ: Perez 15, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 8, Blazevic 21, Besson 4, Floyd 18, Özgür Cengiz 2, Kidd 2, Furkan Korkmaz 4
1. Periyot: 21-21
Devre: 51-43
3. Periyot: 67-70
Beş faulle çıkan oyuncu: 34.09 Perez (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 92-82 yendi.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 92-82 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?