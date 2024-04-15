Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna maçı öncesi hazır

Basketbol THY Avrupa Ligi play-in karşılaşmasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic ve oyunculardan Justus Hollatz, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Lacivert-beyazlıların internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Mijatovic, rakiplerinin çok tecrübeli basketbolculara sahip olduğunu belirtti.
Galibiyet planlarını açıklayan Mijatovic, "Avrupa Ligi sezonumuzdaki nihai hedefimize ulaşmak için önemli bir play-in adımını attıktan sonra, şimdi kendi sahamızda Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müthiş taraftarımızın önünde çok tecrübeli bir takıma karşı oynayarak bir başka önemli adımımızı atıyoruz. Kendi sahamızda 40 dakika boyunca savunma sertliğimizi, ribaunt konsantrasyonumuzu ve hücumdaki enerjimizi ortaya koymamız, hedefimiz olan galibiyete ulaşmamızın anahtarı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in 22 yaşındaki oyun kurucusu Justus Hollatz ise "Bu maç bizim için ölüm kalım maçı olduğundan dolayı fazlasıyla fiziksel mücadeleye sahne olacak. Virtus Segafredo Bologna, tehlikeli oyunculara sahip tecrübeli bir takım. Hücumda kolay şutlar yaratabilmek için iyi savunma yapmamız gerekiyor. Topu iyi bir şekilde paylaşmalıyız ve mücadeleye hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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