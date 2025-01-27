Salon: 90. Yıl
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş
Yalovaspor Basketbol: McConico 17, Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, Ege Özçelik, Kadir Bayram 3, Peterka, Yiğit Onan 4, Sherfield 25
Anadolu Efes: Beaubios 18, Bryant 13, Thompson, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Rıdvan Öncel 5, Smits 12, Dozier 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Yılmaz 1, Willis 22
1. Periyot: 13-25
Devre: 33-54
3. Periyot: 56-89
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 yendi.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-13 önde geçen Anadolu Efes, devre arasına 54-33 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 89-56 önde bitiren Anadolu Efes, müsabakadan 110-83 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Yalovaspor'u 110-83 Yendi - Son Dakika
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