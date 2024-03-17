Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-77 yendi

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz
Anadolu Efes: Beaubois 11, Bryant 21, Rıdvan Öncel 11, Ercan Osmani 6, Oturu 22, Salih Altuntaş, Thompson 9, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 5, Mason 13, Pecarski 23, Badzim 2, Floyd 7, Sibande 16, Berke Aygündüz, Oktay Güneş 5, Çağatay Özkan, Berke Atar 6
1. Periyot: 20-17
Devre: 43-39
3. Periyot: 63-63
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-77 yendi.
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
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