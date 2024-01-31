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Anadolu Efes, Zalgiris'e deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
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Anadolu Efes, Zalgiris'e deplasmanda mağlup oldu

Anadolu Efes, Zalgiris\'e deplasmanda mağlup oldu

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine deplasmanda 96-70 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 15. yenilgisini yaşadı.

31.01.2024 23:31
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Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Eduard Udyanskyy (Birleşik Krallık)

Zalgiris: Evans 8, Giedraitis 4, Birutis 18, Manek 13, Ulanovas 13, Hayes 4, Lekavicius, Smits 13, Sumner 3, Dimsa 11, Butkevicius 9, Lavrinovicius

Anadolu Efes: Larkin 8, Clyburn 19, Thompson 17, Pleiss 8, Willis 2, Beaubois 5, Bryant 3, Erten Gazi, Oturu 2, Jones 6, Ercan Osmani

1. Periyot: 34-14

Devre: 58-37

3. Periyot: 76-59

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine deplasmanda 96-70 mağlup oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla organizasyonda 15. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

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