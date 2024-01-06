Anadolu Üniversitesi Antalya kampının 3. gününü tamamladı

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, lige verilen arada Antalya'da kampının 3'üncü gününü geride bıraktı.

2023-2024 sezonu TFF 3. Ligde 20 Aralık'ta oynanan maçlarla devre arasına girilmişti. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz gün Antalya'ya giderek kampa girdi. Mavi-beyazlı ekibin oyuncuları, Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştirdi. Ligin ikinci yarısı 21 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak, Anadolu Üniversitesi sahasında Sapanca Gençlikspor'un maçından önce bugün Akçaabat Sebatspor ile hazırlık maçı yapacak.

"Futbolcu kardeşlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor"

Antalya kampının 3'üncü gününde Anadolu Üniversitesi teknik adamı Sertaç Gezer kampta değerlendirmelerde bulundu. Gezer, "Kampımızın 3'üncü günümüzdeyiz çift antrenmanlarla devam ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yarına bir hazırlık maçımız ve Akçaabat Sebatspor ile onu en iyi şekilde değerlendirip görmediğimiz oyuncuları görüp yeni aramıza katılan oyuncu kardeşlerimiz var, yönetimimiz onu getirdi. Onlara da bakıp ufak ufak adım adım maç maç bakarak yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi. - ESKİŞEHİR