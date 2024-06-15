Anadolu Üniversitesi, Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Anadolu Üniversitesi, Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Ankara'da düzenlenen 2023-2024 sezonu Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın final maçında Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Belediyespor'u 38-30 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Aksaray Belediyespor ise sıralama maçında On Otomasyon Defne'yi 46-27 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonluk maçı sonrası düzenlenen törende, kupa ve madalyalar THF yetkilileri tarafından takdim edildi.

15.06.2024 20:05
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Ankara'da yapılan 2023-2024 sezonu Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın final maçında Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Belediyespor'u 38-30 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan sıralama maçında, Aksaray Belediyespor, On Otomasyon Defne'yi 46-27'lik skor ile yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.

Final maçında ise Üsküdar Belediyespor'u 38-30 mağlup eden Anadolu Üniversitesi, Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nı şampiyon tamamladı.

Final maçı sonrası düzenlenen törende, kupa ve madalyaları THF Asbaşkanları Salim Öztürk ve Ediz Erkovan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan takdim etti.

Kaynak: AA

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