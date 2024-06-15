Anadolu Üniversitesi, Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Spor

Ankara'da yapılan 2023-2024 sezonu Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın final maçında Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Belediyespor'u 38-30 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan sıralama maçında, Aksaray Belediyespor, On Otomasyon Defne'yi 46-27'lik skor ile yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.

Final maçında ise Üsküdar Belediyespor'u 38-30 mağlup eden Anadolu Üniversitesi, Hentbol Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nı şampiyon tamamladı.

Final maçı sonrası düzenlenen törende, kupa ve madalyaları THF Asbaşkanları Salim Öztürk ve Ediz Erkovan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan takdim etti.