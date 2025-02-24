Anadolu Üniversitesi\'nde Spor Turnuvaları Başladı

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Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuvaların 2'nci yarısının ilk maçları oynandı.

2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nin başlamasıyla Öğrenci Spor Turnuvaları da kaldığı yerden devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, GSF Dekanı Prof. Rahmi Atalay, Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Şafak ve SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi başta olmak üzere 2'nci yarının ilk maçlarını çok sayıda kişi takip etti. Anadolu Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuvaların 2'nci yarısında öğrenciler finale isimlerini yazdırmak için mücadele edecek.

Maçın başlama vuruşunu Rektör Adıgüzel yaptı

Anadolu Üniversitesi 100. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın Voleybol Turnuvası'nın 2'nci yarısının ilk maçında Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi karşı karşıya geldi. Maçın başlama vuruşunu Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel gerçekleştirdi. Rektör Adıgüzel, turnuva öncesinde sporcularla yakından ilgilenerek kendilerine başarılar diledi.

Meslek yüksekokulu ve hukuk fakültesi karşı karşıya geldi

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sentetik Çim Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen Öğrenci Futbol 1. Ligi'nin ilk maçında ise, Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi takımları karşılaştı. İlk maçın başlama vuruşunu ise Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Şafak yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Şafak, maçların fairplay çerçevesinde sağlıkla geçmesi temennisinde bulundu.

Farklı branşlarda da turnuvalar gerçekleştirilecek

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Öğrenci Futbol Turnuvaları'nın farklı branşlarda dönem boyunca süreceği belirtildi. Anadolu Üniversitesi öğrencileri turnuvalarda isimlerini finale yazdırmak için mücadele edecekleri aktarıldı. Kazananların ise mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan spor ödüllerinde kupa ve madalyalarına kavuşacakları ifade edildi. - ESKİŞEHİR