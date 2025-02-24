Anadolu Üniversitesi'nde Spor Turnuvaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Üniversitesi'nde Spor Turnuvaları Başladı

Anadolu Üniversitesi\'nde Spor Turnuvaları Başladı

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci spor turnuvalarının 2'nci yarısı başladı. İlk maçlar heyecanla oynandı.

24.02.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuvaların 2'nci yarısının ilk maçları oynandı.

2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nin başlamasıyla Öğrenci Spor Turnuvaları da kaldığı yerden devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, GSF Dekanı Prof. Rahmi Atalay, Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Şafak ve SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi başta olmak üzere 2'nci yarının ilk maçlarını çok sayıda kişi takip etti. Anadolu Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuvaların 2'nci yarısında öğrenciler finale isimlerini yazdırmak için mücadele edecek.

Maçın başlama vuruşunu Rektör Adıgüzel yaptı

Anadolu Üniversitesi 100. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın Voleybol Turnuvası'nın 2'nci yarısının ilk maçında Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi karşı karşıya geldi. Maçın başlama vuruşunu Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel gerçekleştirdi. Rektör Adıgüzel, turnuva öncesinde sporcularla yakından ilgilenerek kendilerine başarılar diledi.

Meslek yüksekokulu ve hukuk fakültesi karşı karşıya geldi

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sentetik Çim Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen Öğrenci Futbol 1. Ligi'nin ilk maçında ise, Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi takımları karşılaştı. İlk maçın başlama vuruşunu ise Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Şafak yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Şafak, maçların fairplay çerçevesinde sağlıkla geçmesi temennisinde bulundu.

Farklı branşlarda da turnuvalar gerçekleştirilecek

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Öğrenci Futbol Turnuvaları'nın farklı branşlarda dönem boyunca süreceği belirtildi. Anadolu Üniversitesi öğrencileri turnuvalarda isimlerini finale yazdırmak için mücadele edecekleri aktarıldı. Kazananların ise mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan spor ödüllerinde kupa ve madalyalarına kavuşacakları ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Etkinlikler, Eğitim, Futbol, Rektör, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi'nde Spor Turnuvaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: “HDP bakanlık alabilir“ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
05:16 Trump’tan kritik karar Bir anda herkesi kapının önüne koydu Trump'tan kritik karar! Bir anda herkesi kapının önüne koydu
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 18:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi'nde Spor Turnuvaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.