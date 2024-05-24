Anadolu Üniversitesi öğrencileri Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı gösterdi - Son Dakika
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Spor

Anadolu Üniversitesi öğrencileri Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı gösterdi

Anadolu Üniversitesi öğrencileri Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası\'nda büyük başarı gösterdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri büyük başarı gösterdi. Atilla Yiğit İbcioğlu altın madalya kazanırken, İrem Nur Uzun bronz madalya aldı. Anadolu Üniversitesi Klasik Yay Miks Takımı ise gümüş madalya elde etti.

24.05.2024 17:07
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri büyük başarı gösterdi.

TÜSF Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda, Anadolu Üniversitesi öğrencisi Atilla Yiğit İbcioğlu, Makaralı Yay Erkek kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Klasik Yay Kadın kategorisinde ise İrem Nur Uzun, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Numancan Kahraman ve Yasemen Cevahiroğlu'ndan oluşan Anadolu Üniversitesi Klasik Yay Miks Takımı elde ettikleri skorlar ile Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Makaralı Yay Erkek kategorisinde dereceye girenler madalyalarını Anadolu Üniversitesi SKS Spor İşleri Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi tarafından aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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