Anadolu Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni

Anadolu Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni
28.05.2025 10:32
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Spor Ödülleri 2025 Töreni, başarıyla dereceye giren sporculara ödüllerin verildiği etkinliktir.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) müsabakalarında Anadolu Üniversitesi'ni başarıyla temsil eden ve Bahar Şenlikleri 39. Geleneksel Spor Turnuvası'nda dereceye giren sporcular için düzenlenen Spor Ödülleri 2025 Töreni, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları öncesinde Spor Ödülleri 2025 Töreni, TÜSF Tekvando Branşında Anadolu Üniversitesi'ni temsil eden ve aynı zamanda 4 kez dünya ikinciliği, 3 kez dünya üçüncülüğü, 6 kez Avrupa Şampiyonluğu, 2 kez Avrupa ikinciliği, 4 kez Avrupa üçüncülüğü, 32 kez Uluslararası şampiyonluğu, 19 kez Türkiye Şampiyonluğu başarılarını kazanan üniversite öğrencisi Gülsena Karakuyulu Ertunç ve yine Avrupa dereceleri olan Ömer Doğukan Öztürk ile Büşra Özden'in gösterileriyle başladı.

Rektör Adıgüzel: "Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Spor Ödülleri 2025'in açılışında yaptığı konuşmada, bundan sonraki spor müsabakalarında da katılımcıları her zaman destekleyeceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sporu seven aynı zamanda da amatör olarak spor yapan bir rektör olarak bundan sonraki spor müsabakalarında, karşılaşmalarda Türkiye içindeki ve dışındaki madalya almaya gidecek arkadaşlarımızı destekleyeceğiz. Sağlıklı bedenlere, beyinlere ve zihinlere ihtiyaç var ve biz bu ihtiyacı sporla karşılayabiliriz. Bunun için de bugüne kadar yapılan yatırımların üzerine yenilerini koyarak geliştirmeye devam ediyoruz ve devam ettirmek istiyoruz. Spor turnuvalarımız 41 yıldır devam eden bir gelenek. Kampüsümüz çok gelişmiş spor altyapısına ve tesislerine sahip. Yeni tesisler de kazandırmaya devam ediyoruz. Bu noktada Yunus Emre Kapalı Spor Salonu çok yakın bir zamanda hizmete başlayacak. Yunus Emre Kapalı Spor Salonu, 20'ye yakın branşın yapılabildiği dört farklı spor tesisinin olduğu büyük bir kompleks olacak. Bunun dışında halihazırda akademik personele, öğrencilerimize ve emekçilerimize hizmet veren spor tesislerimiz var."

"Türk bayrağını dalgalandıran şampiyonlar yetiştireceğiz"

Anadolu Üniversitesi'nin spor başarılarından bahseden Rektör Adıgüzel, "TÜSF tarafından düzenlenen, 208 üniversitenin katıldığı üniversite oyunlarında öğrencilerimiz 13 altın, 14 gümüş, 6 bronz madalya ile toplam 33 madalya ve 8 kupa alarak üniversitemizi diğer üniversiteler arasında en önde temsil etti. Sporda önemli olan yarışmaktır, rakibiniz yoksa siz de yoksunuz. Yaklaşık bine yakın sayıda öğrencimiz, akademik ve idari personelimiz Geleneksel 39. Spor Turnuvasında görev aldılar ve sahada ter döktüler. Anadolu Üniversitesi olarak spora ve spor altyapısına elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bizim işimiz, öğrencilerimizi altyapıdan yetiştirmek veya sosyal sorumluluk kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara spor konusunda destek sağlamaktır. Anadolu Üniversitesi olarak profesyonel spor liglerinden ziyade üniversiteler arası düzenlenen spor müsabakalarında yer almalıyız. Türk bayrağını gururla dalgalandıracak şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar milli takıma yaklaşık 1000 sporcu kazandırmışız ve bundan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Sporcular başarı belgelerini ve hediyelerini Rektör Adıgüzel'den aldı

Törende TÜSF tarafından bireysel ve takım sporlarında düzenlenen müsabakalarda Anadolu Üniversitesi'ni başarıyla temsil eden öğrenciler başarı belgelerini ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak ve senato üyelerinden aldı. Törende ayrıca Anadolu Üniversitesi 39. Geleneksel Spor Turnuvası'nda dereceye giren takımların sporcuları ve uluslararası öğrencilerin katılımı ile üç kıtadan 11 ülke takımının mücadele ettiği World Cup 2025'de derece alan takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Spor Ödülleri 2025 Töreni'ne Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Abdurrahman Şafak ve senato üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kişi yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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