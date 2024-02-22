Anadolu Üniversitesi Taekwondo Şampiyonasından 3 Kupa İle Döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonasından 3 kupa ile dönen sporcular Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Galip Özsarı, SKS Spor İşleri Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi de yer aldı.
Kupalarını takdim ettiler
Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonadan 14 madalya ile dönen Anadolu Üniversitesi sporcuları Gülsena Karakuyulu Ertunç, Sergen Curabaz, Nazlı Taş, Büşra Özden, Ömer Doğukan Öztürk, Tevfikcan Ediş, Ahmet Aydın ve Taekwondo Takımı Sorumlusu Yıldırım Gezer kazandıkları kupaları Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a takdim etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Rektör Erdal, ulusal ve uluslararası arenada öğrencilerin Anadolu Üniversitesinin adını başarıyla duyurmaya devam ettiğine de dikkat çekti.
Anadolu Üniversitesi Poomsae'de şampiyon
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen turnuvada Kadınlar Poomsae ferdi kategoride Anadolu Üniversitesi sporcusu Gülsena Karakuyulu altın madalya alarak Türkiye Şampiyonu olurken Kadınlar Poomsae Senkron kategorisinde Büşra Özden, Buse Yavuz ve Gülsena Karakuyulu Ertunç Altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olmuştu. Poomsae Pair kategorisinde ise Ömer Doğukan Öztürk ve Büşra Özden Gümüş madalya ile Türkiye İkincisi Poomsae Erkek Senkron kategorisinde Ömer Doğukan Öztürk, Tevfikcan Ediş ve Ahmet Aydın bronz madalya alarak Türkiye Üçüncüsü oldu.
Tatamide altıncı şampiyonluk
Anadolu Üniversitesini Kyorugi kategorsinde tatamide temsil eden Sergen Curabaz (+87kg) Altın madalya alarak altıncı kez Türkiye Şampiyonu olurken Ferkan Denizman (87kg) ve Muhammet Ferhat Saroğlu (80kg) çıktıkları müsabakaları ilk sırada bitirerek altın madalya ile Türkiye Şampiyonu oldu. Anadolu Üniversitesi Sporcusu İshak Türksayar bronz madalya kazanarak Kyorugi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken Kadınlarda Esra Akbulak (+73 kg) ise tatamiden gümüş madalya ile ayrılıp Türkiye ikincisi oldu.
Uluslararası arena için vize aldılar
Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Anadolu Üniversitesi Poomsae Kadın Takımı ve Kyorugi Erkek takımı kazandığı madalyalar ile şampiyonluk kupasınında sahibi oldu. Poomsae Erkek takımı ise dereceleriyle üçüncülük kupasının sahibi oldu. Şampiyonada 3 kupa kazanan sporcular 2024'te düzenlenecek olan Üniversitelerarası Avrupa Taekwondo Şampiyonası için vize almaya hak kazanarak Anadolu Üniversitesini uluslararası arenada da temsil edecek. - ESKİŞEHİR
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