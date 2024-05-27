Anadolu Üniversitesi, TÜSF Hentbol Kadınlar Süper Ligi\'nde şampiyon oldu

Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Ankara Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde final müsabakaları düzenlenen ve hentbol müsabakaları sona eren 2024 Yaz Spor Oyunları'na katılan Anadolu Üniversitesi seriyi bozmadı.

Ankara'da düzenlenen TÜSF Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu belli oldu. Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, yarı final maçında Yozgat Bozok Üniversitesi'ni 57-24'lük sonuçla yenerek finale adını yazdırdı. Finalde ise Aksaray Üniversitesi ile karşılaşan Anadolu Üniversitesi Takımı, 37-33'lük skor ile Türkiye şampiyonu oldu. Öğr. Gör. Dr. Şenay Kabadayı yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, 2022 yılından beri süper ligi namağlup şekilde tamamlayarak Anadolu Üniversitesi'ni bir kez daha gururlandırdı. - ESKİŞEHİR