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Anadolu Üniversitesi ve Sapanca Gençlikspor 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi ve Sapanca Gençlikspor 3-3 berabere kaldı

TFF 3. Lig 16. hafta maçında Anadolu Üniversitesi ile Sapanca Gençlikspor arasında oynanan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Maçta Anadolu Üniversitesi'nin gollerini Umut Akpınar, Okan Sarı ve Tezcan Erdoğan atarken, Sapanca Gençlikspor'un gollerini Berkay Caymaz, Gülhan Üreyen ve Ömer Karancı kaydetti.

Anadolu Üniversitesi ve Sapanca Gençlikspor 3-3 berabere kaldı
21.01.2024 - 16:31,
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TFF 3. Lig 16. hafta maçında Anadolu Üniversitesi, konuk ettiği Sapanca Gençlikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Hakemler: Mustafa Sarıdağ, Mustafa Kırbaş, Harun Günaydın

Anadolu Üniversitesi: Şener Özcan, Hüseyin Tokmak (Berke Kılıç dk. 46), Rıdvan Çoşkun, M. Furkan Tuncer, Ali Fırat Kasap, Ulaş Yılmaz (M.Emin Bakan dk 46.), H. İbrahim Yazğılı, Emirhan Subaş (Okan Sarı dk. 46), M. Emre Karaal (Tazcan Erdoğan dk. 80), Umut Akpınar, İbrahim Zeytin

Sapanca Gençlikspor: Volkan Mert Korkmaz, Hasan Bekil, Yavuzhan Keleşoğlu (Raif Gündoğdu dk. 62), Nuh Aşkın, Ömer Karancı, Berkay Ekici, Ensar Bilir, İlyas Kahraman, Berkay Caymaz, Alihan Bel (Enver Yıldız dk. 83), Gülhan Üreyen (Musa Bulut dk. 70)

Goller: Umut Akpınar(dk. 38), Okan Sarı (dk. 55), Tezcan Erdoğan (dk. 90+6),(Anadolu Üniversitesi), Berkay Caymaz(dk. 7), Gülhan Üreyen(dk. 27), Ömer Karancı(dk. 60 pen), (Sapanca Gençlikspor)

Sarı kartlar: İbrahim Zeytin, Okan Sarı, Muhammet Emin Bakan,(Anadolu Üniversitesi), Yavuzhan Keleşoğlu, İlyas Kahraman, Ömer Karancı (Sapanca Gençlikspor) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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