Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Üniversitesi, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 30-26 mağlup etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 16-13 önde tamamladı.
Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi, Anadolu Üniversitesi 30-26 kazandı.
Son Dakika › Spor › Anadolu Ünv. Yenimahalle'yi Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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