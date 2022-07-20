Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar 23 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek. Türkiye Birinciliği final maçı Cumartesi günü saat 18.10'da yapılacak. Saat 19.00'da ise ödül töreni gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği başladı - Son Dakika

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