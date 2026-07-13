Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Müsabakaları Başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Basketbol Grup Müsabakaları, Söke ilçesinde düzenlenen açılış programıyla başladı.

11-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun açılışı, Söke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü'nün yaptığı konuşmayla gerçekleştirildi. Açılış programının ardından takımlar parkeye çıkarak grup müsabakalarında mücadele etmeye başladı. Genç sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulacağı organizasyonda farklı illerden gelen takımlar, grup aşamasını başarıyla tamamlayarak bir üst tura yükselmek için kıyasıya mücadele edecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, ev sahipliği yaptıkları organizasyonun centilmence ve dostluk içerisinde geçmesini temenni ederek, müsabakalara katılan tüm sporculara ve antrenörlere başarı dileklerini iletti. - AYDIN