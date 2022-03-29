Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı

29.03.2022 00:57
Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın startıyla Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları başladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın startıyla Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda başlayan müsabakalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sabri Demir, Basketbol İl Temsilcisi Yakup Aktaş, sporcular ile antrenörler katıldı. 30 Mart'ta sona erecek müsabakalarda Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis illerinden 180 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, 81 ilde birçok branşta sporu tabana yaymak, daha çok müsabaka yapılmasını sağlamak, kulüplere ve mili takımlara sporcu yetiştirme ve kazandırma amacında olduklarını belirterek, "Bu yıl ilimize 8 farklı branşta grup müsabakaları verildi. Bunlardan bir tanesi de bugün ev sahipliği yaptığımız basketbol branşıdır. 3 gün sürecek olan müsabakalara 9 ilden 180 sporcu katılımı sağladı. Birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz. Burada kazanan, ülkemizin gençliği ve sporu olacak" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından maçlar başladı. - HAKKARİ

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İstiklal Marşı, basketbol, gençlik, Hakkari, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakaları Hakkari'de başladı - Son Dakika
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