Muğla'nın yıldızları Adana'da parladı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'nın yıldızları Adana'da parladı

10.08.2022 18:03
Muğla'nın yıldızları Adana'da parladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Muğla İl Karması Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Muğla İl Karması Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Adana'da 6-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Birinciliği final maçlarında 2008, 2009 ve 2010 doğumlu oyunculardan oluşan 12'şer il karması mücadele etti. Muğla'yı Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden Muğla İl Karması Erkek Takımı final maçında Trabzon İl Karması Takımı'nı 17-12 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıbaş, "Başarılı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla haberi... Muğla 7 ayda 1,5 milyon turist ağırladı Muğla haberi... Muğla 7 ayda 1,5 milyon turist ağırladı Kelebek hastası kardeşlerin deniz hayali gerçek oldu Kelebek hastası kardeşlerin deniz hayali gerçek oldu
Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'nın yıldızları Adana'da parladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:04 Eintracht Frankfurt'u deviren Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı beşinci kez müzesine götürdü
23:50 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na YSK yanıtı: Çok sorunlu bir ifade
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:27 İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
21:19 İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı
23:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 00:24:38. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'nın yıldızları Adana'da parladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement