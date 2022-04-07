Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı

07.04.2022 14:51
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tekvando Grup Müsabakaları 300 sporcunun katılımıyla Karabük'te başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tekvando Grup Müsabakaları 300 sporcunun katılımıyla Karabük'te başladı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda 7-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tekvando Grubu Müsabakaları açılış seremonisi ile başladı. Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Defterdar Osman Kocaş ve daire müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, tekvando grup müsabakalarının hayırlı olmasını dileyerek sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise, "Çocuklarımızın en güzeline layık olduğunu biliyoruz. Pandemiden sonra gençlerimizin salonlardan uzak kalması nedeniyle ilimiz birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya başladı. Yaklaşık 3.5 aylık süre içerisinde farklı organizasyonlarda 6 binin üzerinde sporcuyu ilimizde misafir ettik. İnşallah bu rakamı 10 bine çıkaracağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

10 ilden katılımın sağlandığı organizasyonda erkek ve kız sporcular çeşitli kilo kategorilerinde mücadele ederken, ilk gün gerçekleştirilen müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. - KARABÜK

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı

YORUMLAR
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Coşkun Güven, gençlik, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika


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