ANALİG Basketbol Yarı Finalleri Malatya'da Başladı - Son Dakika
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ANALİG Basketbol Yarı Finalleri Malatya'da Başladı

ANALİG Basketbol Yarı Finalleri Malatya\'da Başladı
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Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol 2. Etap Yarı Finalleri Malatya'da, 12 takım mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol 2. Etap 4. Grup Yarı Final Müsabakaları, Malatya'da başladı. Dört gün sürecek organizasyonda 9 ilden 12 takım, bir üst tura yükselme mücadelesi verecek.

Malatya Orduzu Spor Salonu'nda başlayan müsabakaya Malatya, Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Şanlıurfa, Bingöl, Bitlis, Van ve Tunceli'den 6 kız ile 6 erkek takım katılıyor.

Açılış törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, kurum personeli, antrenörler, hakemler ve sporcular iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin yalnızca sportif başarıya değil, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik değerlerinin gelişimine de katkı sunduğunu söyledi. Kayhan, "Anadolu Yıldızlar Ligi, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağlayan önemli bir organizasyondur. İlimizde mücadele edecek tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, müsabakaların sakatlıksız ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından ilk karşılaşmalar oynanırken, dört gün sürecek müsabakalar sonunda gruplarında başarılı olan takımlar bir üst etaba yükselme hakkı kazanacak.

Kaynak: İHA

Basketbol, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ANALİG Basketbol Yarı Finalleri Malatya'da Başladı - Son Dakika

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