Analig Hentbol yarı finalleri Elazığ'da - Son Dakika
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Analig Hentbol yarı finalleri Elazığ'da

15.06.2022 14:53
Analig Hentbol yarı finalleri Elazığ'da

Elazığ ev sahipliğinde 18 ilden 368 sporcunun katılımıyla düzenlenen Analig Hentbol Yıldızlar yarı final müsabakaları başladı.

Elazığ ev sahipliğinde 18 ilden 368 sporcunun katılımıyla düzenlenen Analig Hentbol Yıldızlar yarı final müsabakaları başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi faaliyet programı çerçevesinde Elazığ'ın ev sahipliğinde yarı final müsabakaları başladı. Müsabakalara 18 ilden 12 Erkek, 11 Kız takımı olmak üzere toplamda 368 sporcu katıldı. Erkekler 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda, kızlar ise Yakup Kılıç Spor Salonu'nda 3 gün süresince müsabakalarını sürdürecek.

Müsabakalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bizim için önemli bir gün. Çünkü ilimizde yapmış olduğumuz sportif müsabakalardan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Organizasyonlarla yurdumuzun birçok ilinden sporcularımızı ve antrenörlerimizi ilimizde ağırlamaya devam edeceğiz. Hentbol Yıldızlar 3 gün süren keyifli bir müsabaka takvimi olacak. Tabi ilimizden de sporcularımız var. Temennimiz yarı final müsabakalarından dereceyle Türkiye şampiyonluğuna uğurlamak. Hentbol branşında da güzel bir ivme yakaladık ve gerek Gençlik ve Spor Kulübümüz ile gerekse okul takımlarımızın başarısı ortadadır" dedi. - ELAZIĞ

Analig Hentbol yarı finalleri Elazığ'da
Analig Hentbol yarı finalleri Elazığ'da
Analig Hentbol yarı finalleri Elazığ'da

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Kaynak: İHA

Yakup Kılıç, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Analig Hentbol yarı finalleri Elazığ'da - Son Dakika

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