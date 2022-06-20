ANALİG'in altın çocukları - Son Dakika
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ANALİG'in altın çocukları

20.06.2022 12:27
ANALİG'in altın çocukları

Erzurum'u Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Finallerinde temsil eden Antrenörler Orhan Aksoy ve Serhat Gülüm yönetimindeki Dadaşlar, adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Erzurum'u Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Finallerinde temsil eden Antrenörler Orhan Aksoy ve Serhat Gülüm yönetimindeki Dadaşlar, adını Türkiye finallerine yazdırdı. Yarı finalde grup şampiyonu olan hentbolcular büyük bir coşku yaşadı.

Elazığ'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Türkiye Yarı Finallerinde Erzurum tarih yazdı.

Antrenörler Orhan Aksoy ile Serhat Gülüm yönetiminde 15-17 Haziran 2022 tarihilerinde Elazığ'daki Türkiye Yarı Finallerine katılan ve tamamı Ilıcalı sporculardan oluşan hentbol takımı Grubunda şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Takım Ilıcalı Sporculardan Oluşuyor

Tamamı Aziziye İlçesindeki spor salonunda antrenman yapan ve Ilıcalı çocuklardan oluşan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı, büyük bir başarıya imza atmanın gururunu yaşıyor. Antrenörler Orhan Aksoy ve Serhat Gülüm, Yarı Finallerden grup şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmanın gurunu yaşadı. Maçlardan sonra Erzurumlu yıldız hentbolcular büyük bir coşku yaşayarak Elazığ'dan Erzurum'a döndü.

ANALİG'de yoluna tek devam eden takım

Antrenörler Aksoy ve Gülüm idaresindeki Gençlik Spor Hentbol takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde (ANALİG) yoluna devam eden tek takım olmanın da gururunu yaşıyor.

Antrenörler Orhan Aksoy ve Serhat Gülüm, "Takım sporlarında ANALİG'de yola devam eden ve Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan tek takımız. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bizlere destek veren Aziziye Kaymakamımız Abdulkadir Çelik, Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan, Milli Eğitim İlçe Müdürümüz Nurullah Yavilioğlu, İl Müdürümüz Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürümüz Ahmet Çelebi, Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Osman Hancı ile il temsilcimiz Sibel Atan'a teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı büyük başarısından ötürü kutluyoruz. İnşallah Türkiye finallerinde şampiyonluk kupasını Erzurum'a getirmek bize nasip olur" diye konuştu.

Erzurum ekibinin ANALİG Yarı Finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

Erzurum- Zonguldak: 24-16

Erzurum- Şırnak: 24-20

Erzurum- Gaziantep: 21-19 - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Orhan Aksoy, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ANALİG'in altın çocukları - Son Dakika

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