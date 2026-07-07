ANALİG Karate Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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ANALİG Karate Müsabakaları Sona Erdi

ANALİG Karate Müsabakaları Sona Erdi
07.07.2026 10:15
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Elazığ'da düzenlenen ANALİG Karate 1. Etap 7. Grup Müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Elazığ ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate 1. Etap 7. Grup Müsabakaları tamamlandı.

ANALİG Karate 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kars, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, takım sıralamaları belli oldu. 2 gün süren müsabakalarda sporcular, bir üst tura yükselebilmek için tatamiye çıktı. Fair play ruhunun ön planda olduğu organizasyonda, yüksek mücadele gücü ve teknik performans izleyenlerden tam not aldı.

Müsabakalar sonunda erkekler takım klasmanında Bingöl birinciliği elde ederken, Elazığ ikinci sırada yer aldı. Kızlar takım klasmanında ise Bingöl şampiyon olurken, Muş organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Organizasyonun ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, başarılı sporcular bir üst etap öncesinde önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalar boyunca sporcuların ortaya koyduğu performans, bölgede karate branşındaki gelişimi bir kez daha gözler önüne serdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ANALİG Karate Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

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