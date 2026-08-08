ANALİG Sutopu Türkiye Finalleri Sona Erdi
Niğde'de düzenlenen ANALİG Sutopu Türkiye Finalleri'nde Konya ve Ankara şampiyon oldu.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sutopu Türkiye Finalleri, Niğde'de düzenlenen müsabakaların ardından sona erdi.
Kentte 3-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti.
Erkekler kategorisinde Konya birinci, Bursa ikinci, İstanbul üçüncü, Ankara ise dördüncü oldu.
Kadınlarda da Ankara şampiyonluğa ulaşırken, Kayseri ikinci, Antalya üçüncü, İzmir dördüncü sırada yer aldı.
Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul ile il protokolü, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.
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