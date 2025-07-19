ANALİG Tekerlekli Kayak Şampiyonası Ardahan'da Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da başladı.

Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde 14 ilden 99 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonu Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Uzuner, başlattı.

Uzuner, konuşmasında sporculara başarı diledi.

Şampiyonanın ilk gününde, genç erkekler 5 bin metre, genç kadınlar 2 bin 500 metre, yıldız erkek ve kadınlar 2 bin 500 metre serbest teknik uzun mesafe yarışları yapılıyor.

Organizasyonun son gününde genç erkek ve kadınlar 800 metre, yıldız erkek ve kadınlar 400 metre yarışları gerçekleştirilecek.