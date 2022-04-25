ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi

25.04.2022 13:16
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları final müsabakaları ile sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları final müsabakaları ile sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 24-25 Nisan tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları final müsabakaları ile sona erdi. Organizasyona 20 ilden 500 sporcu katıldı. Sporun tabana yayılması, milli sporcu yetiştirilmesi ve kulüplerin sporcu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlenen müsabakada yarışmacılar kıyasıya mücadele gösterdi.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları verildi. - KARABÜK

ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi
ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi

YORUMLAR
500
Kırşehir 55 ilden 850 güreşçiye ev sahipliği yapacak Kırşehir 55 ilden 850 güreşçiye ev sahipliği yapacak Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Türkiye, Karabük, Nisan, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: ANALİG Yüzme Yarışları Karabük'te sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement