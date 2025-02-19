Anderlecht: Fenerbahçe'yi Yenmek İçin İhtiyacımız Var - Son Dakika
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Anderlecht: Fenerbahçe'yi Yenmek İçin İhtiyacımız Var

Anderlecht teknik direktörü Hubert, Fenerbahçe'ye karşı en az 3 gol atmaları gerektiğini vurguladı.

19.02.2025 17:48
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'ın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Belçika temsilcisi Anderlecht'in teknik direktörü David Hubert, maça iyi başlamak istediklerini söyledi.

Belçikalı teknik adam, karşılaşmanın oynanacağı Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İlk maçta 3 gol yediklerini hatırlatan Hubert, "Geçen hafta sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldık. Defansta ne kadar iyi olduklarını biliyoruz. En az 3 gol atmamız gerekiyor, bu zor bir durum ama futbol özel ve güzel bir şey. Her şey olabilir. Her şey olası. Yarın bu şekilde düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Turu çevirebilmek adına 90 dakikaları daha olduğunu aktaran 37 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu maça en azından ilk golü atmamız gerektiğini bilerek başlamamız gerekiyor. Futbol dünyasında benzer yeterince örnek var. Aynı şeyi deneyimliyoruz. Bu mümkün, bunu biliyoruz. Atmosferle beraber yarın her şey olası, biz buna inanıyoruz. Bunu yapabilmek için yüzde yüz odaklanmamız gerekiyor. Daha iyi oynamamız gerekiyor. İyi olmadığımız bölümleri düzeltmemiz gerekiyor. Gol atmamız gerekiyor ve aynı zamanda iyi defans yapmamız gerekiyor. Kasper Dolberg bu hafta oynayamıyor. Bu sıkıntılı çünkü kendisi bizim en iyi oyuncumuz. Yarınki maça elimizdeki oyuncularla hazırlanıyoruz ve onlara güveniyoruz."

Theo Leoni: "Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız"

Anderlecht'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Theo Leoni, kaybedecek hiçbir şeylerinin olmadığını ve ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Futbolda her şeyin mümkün olduğunu vurgulayan Leoni, "Kafamızda bazı senaryolar var. Futbolda her şey mümkün. Futbol dünyasında daha önce bazı senaryolar gerçekleşti ve bu yarın da yaşanabilir. İlk maçın sonucunu hiçbirimiz beklemiyorduk. Biz de yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Maç oynandı sonuç ortada. Yarın buradayız ve elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. iyi sonuç almaya çalışacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe ve Anderlecht'in çok farklı ekipler olduğunu anlatan Leoni, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe çok büyük isimlere sahip, büyük deneyime sahip bir ekip. Tabii ki biz kendimizi onlarla karşılaştıramayız. Çok yüksek seviyede oynuyorlar. Her anlamda yüksek seviyedeler. Genç bir takımla sahaya çıkacağız ama kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır, onların enerjisi bize iyi gelecektir. Bu da bize fayda sağlayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anderlecht: Fenerbahçe'yi Yenmek İçin İhtiyacımız Var - Son Dakika

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