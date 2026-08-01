Andersson, F1H2O Kırgızistan Grand Prix\'sinde Pole Pozisyonunu Aldı

Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix'sinde İsveçli pilot Jonas Andersson, sıralama turlarını lider tamamladı ve pole pozisyonunu aldı.

Kırgızistan'da Issık Göl'de düzenlenen Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası'nda sıralama turları görkemli bir törenle başladı. Sıralama turları öncesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, tribünleri dolduran kalabalığa hitap etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Caparov'un yanı sıra UIM Başkanı Raffaele Chiulli, H2O Kurucusu Nicolo di San Germano ile Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan devlet başkanlarının verdiği start işaretiyle sıralama turları başladı.

İlk turu Shaun Torrente birinci bitirdi

18 pilotun mücadele ettiği ilk bölümde Grant Trask, 54.072 saniyelik derecesiyle ilk hızlı turu atarak liderliğe yükseldi. Ancak kısa süre sonra takım arkadaşı Stefan Arand, üçüncü turda kaydettiği 52.187 saniyelik dereceyle zirveye çıktı. Team Sharjah'ın üstünlüğünü Rusty Wyatt sürdürdü ve dördüncü turunun ardından en hızlı isim oldu. İlk sıralama turunda Team Sharjah'ın zirvedeki hakimiyetini sonlandıran isim ise son dünya şampiyonu Shaun Torrente oldu. Victory Team pilotu, 52.011 saniyelik turuyla ilk sıraya yerleşti.

Üç kez dünya şampiyonu olan Jonas Andersson, ikinci sıralama turuna hızlı başladı ve 50.294 saniyelik ilk turuyla liderliği ele geçirdi. Andersson'ın temposuna hiçbir rakibi cevap veremezken, heyecan bu kez ilk altıya girerek üçüncü eleme turuna yükselme mücadelesinde yaşandı. İyi bir başlangıç yapamayan Alec Weckstrom, bitime iki dakikadan biraz fazla süre kala altıncı sıraya yükselerek Stefan Hagin'i yedinciliğe itti.

Jonas Andersson pole pozisyonunu garantiledi

Final seansı olan üçüncü sıralama turunda Victory Team'den Shaun Torrente ve Alec Weckstrom, Sharjah Team'den Grant Trask ile Stefan Arand ve Team Abu Dhabi'nin İsveçli pilotları Erik Stark ile Jonas Andersson pole pozisyonu için yarıştı. Bu tura en iyi başlayan isim Shaun Torrente oldu. Victory Team pilotu 49.890 saniyelik ilk turuyla liderliğe yükselirken, takım arkadaşı Alec Weckstrom 0.239 saniye farkla ikinci sırada yer aldı. Ancak ikinci sıralama turunun lideri Jonas Andersson, beşinci turunda attığı dereceyle Torrente'nin zamanını 0.472 saniye geliştirdi ve yeniden zirveye çıktı. Torrente buna en hızlı turuyla karşılık vermeye çalışsa da Andersson bir kez daha temposunu artırarak 48.778 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunu garantiledi. İsveçli pilot sıralama turlarını ikinci sıradaki Shaun Torrente'nin 0.738 saniye önünde tamamladı. Torrente'nin ardından Alec Weckstrom üçüncü, Erik Stark dördüncü, Grant Trask beşinci ve Stefan Arand altıncı sırada yer aldı.