Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Süper Lig'de sergilediği performansla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Bu sezon 7 maçta kalesini gole kapatan Onana, kurtarış yüzdesinde de zirveye yerleşti.

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da kaleci Andre Onana, performansıyla bordo-mavili takımın kalesinde güven veriyor. Deneyimli kaleci, son 3 maçta kalesinde gol görmedi ve bu seriyi Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor.

En yüksek istatistiğe ulaştı

Trabzonspor'un bu sezonki başarılı performansında önemli pay sahibi olan Andre Onana, Süper Lig'de geride kalan karşılaşmalarda istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. Kamerunlu kaleci, ligde 7 kez rakiplerine gol izni vermeyerek bu alanda zirvede yer aldı. Onana, yüzde 85,5'lik kurtarış oranıyla da en yüksek istatistiğe ulaştı.

Geçen sezonu şimdiden geride bıraktı

Onana, 2025-2026 sezonunda forma giydiği 29 Süper Lig karşılaşmasının 6'sında kalesini gole kapatmıştı. Kamerunlu file bekçisi, bu sezon ise 11 maçının 7'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve geçen sezonun tamamındaki istatistiğini geride bıraktı. Onana, kurtarış yüzdesinde de ligin zirvesine yerleşti.

Kalesini gole kapattığı maçlar

Onana, bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Alanyaspor ve Eyüpspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi. Bu sezon sergilediği performansla bireysel istatistiklerini geliştiren ve Trabzonspor'un savunma gücüne katkı sağlayan Onana, ligin en dikkat çeken kalecileri arasında yer aldı.