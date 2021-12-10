Andre Villas-Boas Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Hız kesmeden teknik direktör arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar henüz hiçbir hocayla imza aşamasına gelemedi.
Fanatik'in A Bola'dan aktardığı habere göre, Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş , Andre Villas-Boas'ı takımın başına getirmek için girişimlerde bulundu. Ancak Portekizli teknik adam Siyah-Beyazlı ekipten gelen teklifi reddetti. 44 yaşındaki teknik direktörün kendisi için en uygun projeyi bulana kadar takım çalıştırmak istemediği aktarılanlar arasında yer aldı. Portekizli hoca son olarak Marsilya'yı çalıştırmıştı.
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