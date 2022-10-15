Andrea Pirlo: "Bu oyun anlayışıyla devam etmemiz lazım" - Son Dakika
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Andrea Pirlo: "Bu oyun anlayışıyla devam etmemiz lazım"

15.10.2022 17:15

- Andrea Pirlo: "Bu oyun anlayışıyla devam etmemiz lazım" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 3-0 kazandıkları Hatayspor maçı ile ilgili "Kazanarak devam etmek iyi olacak.

- Andrea Pirlo: "Bu oyun anlayışıyla devam etmemiz lazım"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 3-0 kazandıkları Hatayspor maçı ile ilgili "Kazanarak devam etmek iyi olacak. Bu istek, oyun anlayışı ve bu açlıkla devam etmemiz lazım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı kazanmanın kendileri için tek seçenek olduğunu söyleyen Pirlo, "Kazandık ve çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkesin üstünde baskı vardı bunu attığımız için mutluyum. Rakip de iyi bir ivme ile geliyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Gol de yemedik bu da bizi çok mutlu etti. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık ama puan alamadık. Kazanarak devam etmek iyi olacak. Bu istek, oyun anlayışı ve bu açlıkla devam etmemiz lazım. Bir maçın yetmeyeceğini biliyoruz. İlerisi için devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andrea Pirlo: 'Bu oyun anlayışıyla devam etmemiz lazım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Andrea Pirlo: "Bu oyun anlayışıyla devam etmemiz lazım" - Son Dakika
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