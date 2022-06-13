Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'te (2)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile resmi sözleşme imzaladı.

Hotel Raffles İstanbul'da düzenlenen ve Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma'nın da katıldığı törende İtalyan teknik adam, kendisini bir yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Serkan Hurma, Fatih Karagümrük'te 4 yıl önce yönetime geçtiklerinde Avrupa kupalarına katılmayı ve bunu düzenli bir şekilde yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefimiz için çok yardım edeceğini düşündüğümüz Andrea Pirlo ile anlaştık. Pirlo zaten dünyaca kabul görmüş bir marka. Böyle bir hocayla çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi

Hedefleri doğrultusunda sürekli çalıştıklarını vurgulayan Hurma, "Takımı her zaman daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda yeni bir hoca arayışı içindeyken, İtalya'da kurduğumuz güçlü bağlantılardan çeşitli bilgiler aldık. Juventus'taki ilişkilerimiz bize böyle bir fikrin oluşabileceğini söylediler. Herkes gibi biz de Pirlo ile çalışmayı çok istedik. Yaklaşık 10-15 gün önce ilk teması sağladık. Çok hızlı bir şekilde gelişti ve bugün buraya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzalamalarında özel bir sebebin olmadığını aktaran Hurma, "Görüşmemiz sonucunda iki taraf da böyle daha uygun olacağını düşündü. Taraflar birbirine güvendiği ve çalışmaktan keyif aldığı sürece birlikte olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Serkan Hurma, bu sezon iyi bir performans sergileyen futbolcuları Emre Mor'a birçok ülkeden ilgi olduğunu söyledi.

Pirlo: "Takımın hedefleri ilgimi çekti"

Andrea Pirlo da Fatih Karagümrük Kulübünün kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Umarım başarı dolu bir sezon olur." dedi.

Futbolu çok sevdiğini ve Süper Lig'i takip ettiğini anlatan Pirlo, "Bu takımda başka İtalyanların da oynadığını biliyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı. Buraya gelmek benim için önemliydi. Takımın hedefleri benim ilgimi çekti. Ben de benzer isteklere sahiptim ve bu noktada birleştik." diye konuştu.

Kariyeri boyunca çok önemli takımlarda forma giydiğini ve futbol dünyasında önemli ilişkilere sahip olduğunu anlatan Pirlo, gerektiği takdirde bu ilişkilerini kullanacağını dile getirdi.

Andrea Pirlo, futbolu yakından takip ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İtalya'da oynayan çok Türk oyuncu var, onları da takip ediyorum. Türkiye'ye gelen İtalyan teknik adamları da takip ediyordum. O yüzden buraya gelmek ilgimi çekiyordu. Başka takım oyuncuları hakkında konuşmak hoşuma gitmiyor, takımımdaki oyuncuları tanımak istiyorum. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmak için iyi oynamak lazım. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapacağım."

Türkiye'de kendisi için kullanılan "Başbakan" lakabını ilk kez duyduğunu dile getiren Pirlo, başka takımların da kendisine ilgi gösterdiğini belirterek, "Şu anda burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim kendi yöntemlerim var. Oyunculara göre ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer için çalışma yapmaya vaktimiz var. Buna bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

" Fatih Terim'e karşı çok iyi hislerim var"

Adrea Pirlo, Milan'da oynarken bir süre teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim hakkında biyografi kitabında yazdığı eleştirilere yönelik soruyu da yanıtladı.

Kitapta tam olarak ne yazdığını hatırlamadığını aktaran Pirlo, "Çünkü üstünden çok sene geçti. Türkiye'de böyle bir şeyden bahsettiler ama belki tercüme edilirken farklı yansıtıldı. Sadece iki ay birlikte çalıştık. Ona karşı çok iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.