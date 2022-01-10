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Andreas Cornelius Trabzonspor'da kendini buldu - Son Dakika

Andreas Cornelius Trabzonspor'da kendini buldu

10.01.2022 12:34
Andreas Cornelius Trabzonspor'da kendini buldu

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu.

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor, Andreas Cornelius'u sezon başında İtalya'nın Parma Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısı ödeyerek transfer etti.

Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarının ardından son olarak Türkiye'ye gelen Andreas Cornelius'un futbol kariyeri inişlerle ve çıkışlarla dolu. Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta attığı tek golle sezonu kapatan Cornelius, ciddi analizler ve tartışmaların ardından bordo-mavili kulübe transferi gerçekleşirken, Karadeniz ekibinde yeniden çıkışa geçmiş durumda.

Danimarka'da başlayan yükseliş, İngiltere'de hüsrana döndü

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, 2011-2012 sezonunda Danimarka'nın Kopenhag takımında ilk sezonda sadece iki maçta forma giyebildi. Oyuncu için 2012-2013 sezonu ise 'Altın Yılı' oldu. Danimarka Süper Ligi'nde 32, Avrupa Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, Ulusal Kulüpler Kupası olmak üzere toplam 44 maçta 20 gol ve 6 asistle sezonu kapatarak yükseliş dönemine girmişti.

İngiltere'de aradığını bulamadı

Danimarka'nın Kopenhag takımında ortaya koyduğu performansın ardından 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'de forma giymeye başlayan oyuncu burada aradığını bulamadı. Premier Lig'de 8, İngiltere Lig Kupası'nda 1, İngiltere FA Cup 2 maç olmak üzere toplam 11 maçta forma giyen Cornelius gol ve asist yapamadan tekrar ülkesinin yolunu tutmuştu. Aynı sezonda Kopenhag'a dönen Danimarkalı futbolcu Danimarka Süper Ligi'nde 13, Ulusal Kulüpler Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 16 maçta 6 gol atarak sezonu kapatmıştı.

Ülkesinde yeniden toparlanma sürecine girdi

2014-2015 sezonunda Kopenhag formasıyla Danimarka Süper Ligi'nde 22, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Lig Ön Elemeleri'nde 4, Ulusal Kulüp Kupası'nda 3 maç olmak üzere toplam 33 müsabakada 8 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise Danimarka Süper Ligi'nde 26, Ulusal Kulüp Kupası'nda 6 müsabaka olmak üzere toplam 32 maçta 6 gol ve 2 asistle sezonu kapattı.

2016-2017 sezonunda, Danimarka Süper Ligi'nde 21, Danimarka Süper Lig Championship'te 9, Şampiyonlar Lig Ön Elemeleri'nde 6, Şampiyonlar Lig'inde 5, Avrupa Ligi'nde 4 müsabaka olmak üzere toplam 45 maçta 19 gol atan oyuncu 9 asistle sezonu tamamlamıştı.

Bu kez İtalya'nın yolunu tuttu

İngiltere'de geçen hüsranlı günlerin ardından ülkesine dönerek toparlanma süreci yaşayan Cornelius için yeniden yurt dışına çıkma vakti gelmişti. Yeni bir macera için bu kez İtalya'yı tercih eden oyuncu zor verdiği kararın ardından 2017-2018 sezonunda İtalya'nın Seri A ekiplerinden Atalanta forması giydi. Cornelius, Seri A'da 23, Avrupa Lig'inde 4 ve İtalya Kupası'nda 4 müsabaka olmak üzere toplam 31 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.

Fransa'ya kiralık olarak gitti.

İtalyan Kulübü, golcü oyuncuyu Fransa ekibi Girondins Bordeaux'a kiralık olarak gönderdi. 2018-2019 sezonunda Fransa' da Ligue 1'de 20, Avrupa Ligi'nde 5, Avrupa Ligi Elemeleri'nde 4, Coupe de la Ligue'de 3 ve Coupe de France'da 1 müsabaka olmak üzere toplam 33 maçta 4 gol atarken 2'de asistle sezonu tamamlamıştı.

İtalya'da iki kulüp arasında kaldı

İtalya Kulübü Atalanta, kiralıktan dönen oyuncusu bu kez başka bir İtalya Kulübü Parma'ya kiraladı. 2019-2020 sezonunda ise Parma formasıyla Seri A'da 26 ve İtalya Kupası'nda 1 müsabakada forma giydi. 27 maçta 12 gol atan oyuncu 4 asist ile sezonu kapattı. Oyuncunun performansından memnun kalan Parma, oyuncuyu kadrosuna kattı. Cornelius 2020-2021 sezonunda Parma formasıyla Seri A'da 29 ve İtalya Kupası'nda 1 müsabakda oynayarak toplam 30 maçta sadece 1 gol atabilmişti. 5 asistle sezonu kapatan oyuncu söz konusu sezonda beklentileri karşılayamadı. Parma'nın Seri B'ye düşmesiyle oyuncu Türkiye'nin yolunu tuttu.

Trabzonspor'da kendini buldu

Son olarak İtalya macerasının ardından Türkiye'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuran Trabzonspor'a transfer olan oyuncu adeta kendini bulmuş durumda. İnişli-çıkışla performansların ardından bordo-mavili kulübe transfer olan oyuncu takımın en skorer oyuncusu konumunda. Cornelius, bordo-mavili takımla birlikte forma giydiği Süper Lig'de 19 Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 2 müsabaka olmak üzere 21 maçta 11 gol attı ve 2 asist yaptı. - TRABZON

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Andreas Cornelius, Trabzonspor, Danimarka, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Andreas Cornelius Trabzonspor'da kendini buldu - Son Dakika Spor


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