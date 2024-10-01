Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı - Son Dakika
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Spor

Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı

Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dünyanın sayılı orta sahaları arasına giyen Andres Iniesta emeklilik kararı aldı. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 Ekim'de Barcelona'da gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak emekliliğini açıklayacak ve gelecekte ne yapacağı hakkında bilgi verecek.

01.10.2024 18:12
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Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dünyanın sayılı orta sahaları arasına giyen Andres Iniesta hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

EMEKLİ OLUYOR

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; son olarak geçen sezon Emirates Club forması giyen 40 yaşındaki futbolcu, emekliye ayrılmaya karar verdi. Iniesta'nın 8 Ekim'de Barcelona'da gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak emekliliğini açıklayacağı ve gelecekte ne yapacağı hakkında konuşacağı öğrenildi.

INIESTA'NIN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

1996 yılında katıldığı Barcelona altyapısında sırasıyla U16, U19 ve B takımı formaları giyen efsane futbolcu, 2002 yılından 2018 yılına kadar A takımı formasını terletti. İspanyol yıldız bu süreçte; 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Kupası ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda tam 38 kupa kazandı.

İspanya Milli Takımı, Andrés Iniesta, Barcelona, Iniesta, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferhat Eser:
    Gel cekonun yanına 6 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    La daha dur fenere gelebilirdin.Ne acele ettin. 4 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    büyük yetenekti 3 0 Yanıtla
  • Merdo:
    Maestro 2 0 Yanıtla
  • Sedat Şen:
    iniesta süper futbolcu efendi 2 0 Yanıtla
  • Hakan Bagis:
    Artık şarap üretmeyecek mi?? 0 1 Yanıtla
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