Anelka, Ümraniyespor\'un yeni CEO\'su oldu

Efsane futbolcu Nicolas Anelka, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti. Eski futbolcu, Türkiye'ye geri döndü.
Ümraniyespor, efsane futbolcu Anelka'nın kulüpte CEO görevine getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Anelka antrenör olarak Shenhua, Mumbai City ve Lille'de görev aldı. Sportif direktör olarak Hussein Dey kulübünde görev yapan Anelka, menajer olarak ise Hyeres FC'de bulundu.
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