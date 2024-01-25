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Anelka, Ümraniyespor'un yeni CEO'su oldu - Son Dakika
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Anelka, Ümraniyespor'un yeni CEO'su oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen efsane futbolcu Nicolas Anelka, Ümraniyespor'a CEO oldu.

Anelka, Ümraniyespor\'un yeni CEO\'su oldu
25.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:40
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Efsane futbolcu Nicolas Anelka, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti. Eski futbolcu, Türkiye'ye geri döndü.

YENİ CEO ANELKA

Ümraniyespor, efsane futbolcu Anelka'nın kulüpte CEO görevine getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANTRENÖR VE YÖNETİCİLİK KARİYERİ

Anelka antrenör olarak Shenhua, Mumbai City ve Lille'de görev aldı. Sportif direktör olarak Hussein Dey kulübünde görev yapan Anelka, menajer olarak ise Hyeres FC'de bulundu.

Anelka, Ümraniyespor'un yeni CEO'su oldu
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