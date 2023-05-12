Di Maria'nın verdiği son karar Galatasaraylıları üzdü

İtalyan ekibi Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Angel Di Maria için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Arjantinli yıldız, Juventus ile yeni sözleşme konusunda ciddi bir ilerleme kaydetti.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

İsmi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la anılan 35 yaşındaki yıldız futbolcunun İtalyan ekibiyle görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade edildi.

"HENÜZ BİR ŞEY YOK"

Arjantinli yıldız daha önce yaptığı açıklamada, "Juventus'ta mutluyum. Henüz net bir şey yok. Şu anda UEFA Kupası'na odaklandım. Sezon sonu ne olacağını göreceğiz" demişti.

TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENMİYOR

Öte yandan Arjantinli yıldızın Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin de oldukça zor olduğu ifade edildi. Oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiği biliniyordu.