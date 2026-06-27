Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti - Son Dakika
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Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti

Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti
27.06.2026 17:18
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Ankara, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak 'Kardeş Başkent' programını başlattı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdinde Ankara'nın "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen "Kardeş Başkent: Ortak Ses, Ortak Ruh" programının açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen programa GSB Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Handurdı Turayev, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Genel Ateşesi Ulan Maksatov, Türk Devletleri Teşkilatı Temsilcisi Harun Nurullah Tanzı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile TÜRKSOY Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melik Özsöz, TDT üyesi ülkelerden Türkiye'de öğrenim gören ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Macaristan ve Moğolistan vatandaşı 70'in üzerinde genç katıldı.

Program, kültürel ve kültürler arası psikoloji perspektifiyle gerçekleştirilen ilk ve tek gezi etkinliği projesi olma özelliği taşıyor. GSB Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ilk kez hayata geçirilen projede, gençlere psikolog, sosyal çalışmacı, manevi danışman ve rehberler eşlik ediyor. Programla Türk dünyası gençlerinin kültürel aidiyetlerinin güçlendirilmesi, psikososyal uyumlarının desteklenmesi ve gençler arasında kalıcı dostluk bağlarının kurulması amaçlanıyor.

Ankara Gölbaşı Yurt Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan GSB Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, kültürün bireyin kendini tanıması, içinde bulunduğu topluma aidiyet hissetmesi ve ahlaki değerlerini şekillendirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Güneş, gençlerin farklı şehirlerden, kültürlerden ve eğitim sistemlerinden gelmiş olsalar da ortak bir kültürel tarihe, hafızaya, değerlere ve medeniyet tasavvuruna sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sizler farklı şehirlerden, kültürlerden ve eğitim sistemlerinden gelmiş olsanız bile sizi birbirinize bağlayan ortak kültürel tarihiniz, hafızanız, değerleriniz ve medeniyet tasavvurunuz var. Bu ortak kültürel unsurlar sizlere köklerinizi hatırlatarak öz güven verir, karakter gelişiminizi destekler, karar mekanizmalarınızı güçlendirir. Bu program bir hafıza, kimlik, kardeşlik ve ortak gelecek yolculuğudur."

Programın açılışında geleneksel dans gösterisi sunuldu, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti - Son Dakika

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