Ankara'da Eskrim Turnuvası Tamamlandı

Ankara Açık 17, 14, 12 ve 10 Yaş Altı Eskrim Turnuvası tamamlandı.
Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyona, Türkiye'nin 37 ilinin yanı sıra İran, Gürcistan ve Çin'den 1750 sporcu katıldı.
Kadınlar 17 yaş altında Irmak Şenoğlu kılıç, Alara Atmaca flöre, Zülal Can ise epe disiplininde şampiyonluğa ulaştı.
Erkekler 17 yaş altında Arda Takka kılıç, Arda Barış Demircan flöre, Doruk Erolçevik de epe disiplininde altın madalya kazandı.
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