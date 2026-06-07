Ankara Atlı Spor Kulübü 70. yılını coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Ankara Atlı Spor Kulübü 70. yılını coşkuyla kutladı

07.06.2026 19:20
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Ankara Atlı Spor Kulübü, 70. kuruluş yıl dönümünü üyeler, sporcular ve davetlilerin katılımıyla kutladı. Başkan Erol Özel, kulübün köklü mirasını ve spor dostluklarını vurguladı. Plaket takdimi ve ödüllerle program sona erdi.

Ankara Atlı Spor Kulübü, kuruluşunun 70. yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen programa üyeler, sporcular, antrenörler, yöneticiler ve davetliler katıldı.

Kutlama programında konuşan Ankara Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Özel, kulübün 70 yıllık geçmişinin yalnızca bir sayıdan ibaret olmadığını belirterek, "Bugün burada yalnızca bir kurumun yaşını kutlamak için değil, yıllar boyunca emekle büyütülen, sporla güçlenen ve dostluklarla zenginleşen köklü bir mirası birlikte selamlamak için bir aradayız." diye konuştu.

Yetmiş yıllık geçmişin binlerce anı, yüzlerce başarı ve nesiller boyunca aktarılan ortak bir kültürü temsil ettiğini vurgulayan Özel, "Ankara Atlı Spor Kulübü, kuruluşundan bugüne kadar binicilik sporunun gelişimine katkı sağlayan, spor ahlakını önceleyen ve genç sporcuların yetişmesine öncülük eden önemli bir merkez olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kulübü özel kılan unsurun yalnızca sportif başarılar olmadığını dile getiren Erol Özel, "Burada kurulan dostluklar, paylaşılan heyecanlar, verilen emekler ve oluşturulan aidiyet duygusu da bu büyük yapının en değerli parçalarıdır." diye konuştu.

Özel, kulübün bugünlere ulaşmasında emeği bulunan eski yöneticilere, sporculara, antrenörlere, çalışanlara ve üyelere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Aramızda olmayan, ancak emekleriyle bu kulübün bugünlere ulaşmasına katkı sunan tüm büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Binicilik eğitiminden genç sporcuların gelişimine, sosyal sorumluluk projelerinden ulusal ve uluslararası organizasyonlara kadar birçok alanda üstlendiği rol, kulübümüzün spor dünyasındaki saygın konumunun en önemli göstergelerinden biridir. Yetmiş yıllık bu köklü geçmişten aldığımız ilhamla, kulübümüzün gelecekte de sporun, dostluğun ve dayanışmanın önemli adreslerinden biri olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

Program kapsamında kulübe uzun yıllar hizmet eden isimlere plaket takdim edilirken çeşitli organizasyonlarda başarı elde eden sporcular da ödüllendirildi.

Program, müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara Atlı Spor Kulübü 70. yılını coşkuyla kutladı - Son Dakika

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