Ankara'da deniz yok ama yüzebilen çok

Altındağ Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği yüzme kursları büyük ilgi gördü. Altındağ'da 3 bin çocuk, bu kurslar sayesinde yüzme öğrendi.

3 bin Ankaralı çocuk Altındağ Belediyesi'nin yüzme havuzlarında yüzme öğrendi. 6-14 yaş arası çocuklar için açılan ücretsiz yüzme kurslarına büyük ilgi gösterildi. Altındağlı çocukların yüzme kurslarına gösterdiği ilginin çok sevindirici olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çok yoğun bir talep aldık. Yaklaşık 3 bin çocuğumuz yüzme kursundan faydalandı. Altındağlı çocuklarımıza gösterdikleri büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak için Altındağ'a daha fazla havuz yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Geleceğin şampiyonları Altındağ'da

Altındağ'da spor yatırımlarını artırarak geleceğin şampiyonlarını yetiştireceklerini belirten Belediye Başkanı Balcı, "Yüzme havuzlarımız Altındağ'a güneş gibi doğdu. Altındağ'da sporu atağa kaldıracak ve Altındağ'a daha fazla spor yatırımı kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız demiştik. Daha fazla Altındağlı çocuğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geleceğin şampiyonları buralardan yetişecek" diye konuştu. - ANKARA