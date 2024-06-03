Ankara'da Dünya Bisiklet Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Ankara'da Dünya Bisiklet Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara\'da Dünya Bisiklet Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklete binme etkinliği düzenlendi. Türkmenistan Büyükelçiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliğe birçok önemli isim katıldı. Konuşmalarda bisikletin sağlık, çevre ve ekonomiye faydaları vurgulandı. Protokol üyeleri ve genç sporcular etkinlikte birlikte bisiklete bindi.

03.06.2024 13:25
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Ankara'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklete binme etkinliği düzenlendi.

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Türkmenistan Büyükelçiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Çankaya ilçesindeki Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe; Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kadir Gurbetci, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kadir Gurbetci, programda yaptığı konuşmada, bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonuna bisikletin yaygınlaştırılması için büyük iş düştüğünü belirten Gurbetci, "Bisikletin sağlığa, çevreye ve ekonomiye faydası var. Ekosistemi destekleyen bir argüman olarak bisikleti biz daha çok merkeze oturtabilmeliyiz." dedi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nün, Türkmenistan'ın girişimi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla 2018'de ilan edildiğini ifade etti.

Bisiklete binmenin sağlık açısından önemli olduğunu dile getiren İşanguliyev, "Türkmenistan'da genç neslin sağlıklı gelişimi için spora uygun ortamın oluşturulmasına özel önem verilmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik: "Öncelikle en büyük ihtiyacımız Ankara'mızda ve Türkiye'de bisiklet yolları"

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ise Ankara'da lisanslı 5 bine yakın bisiklet sporcusu olduğunu vurgulayarak, "Bir başkent olarak bu sayıyı yeterli görmüyoruz. Öncelikle en büyük ihtiyacımız Ankara'mızda ve Türkiye'de bisiklet yolları. Yerel yönetimler, bu noktadaki kıymetli gayretleriyle bisikletseverlerin önünü açarlarsa eminim ki bisiklet sporuna olan sevda daha da artacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, bisikletin spor olmaktan ziyade bir hayat tarzı olması gerektiğine işaret etti.

Sağlık Bakanlığının her zaman hareket etmeyi tavsiye ettiğini dile getiren Kurtcebe, "Bisiklet, insan sağlığına olan etkisi kadar çevreye ve sosyal hayata da çok büyük katkılar sağlıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanabilir bir dünya için bisikletin ne kadar önemli olduğunu bildiklerine dikkati çekti.

Bisikletin dünyanın en önemli branşlarından biri olduğunu aktaran Müftüoğlu, "Bisiklete binmek bir özgürlüktür. Özgürlükle birlikte sağlığa da kavuşuyorsunuz. Herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, genç sporcularla birlikte bisiklete bindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara'da Dünya Bisiklet Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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