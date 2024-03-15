17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası Ankara'da Son Buldu - Son Dakika
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17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası Ankara'da Son Buldu

17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası Ankara\'da Son Buldu

Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası, Çarşamba Belediye Spor Kulübü'nün 2019 Gözde Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesiyle sona erdi. Şampiyonada üçüncülüğü ise İznik Belediye Spor Kulübü elde etti.

15.03.2024 20:23  Güncelleme: 20:26
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Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 15 takım, 209 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonun finalinde 2019 Gözde Spor Kulübünü 2-0 mağlup eden Çarşamba Belediye Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Şampiyonada İznik Belediye Spor Kulübünü yenen Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği de üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası Ankara'da Son Buldu - Son Dakika

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