Ankara'da Eskrim Turnuvası Başladı

Ankara Açık Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Eskrim Turnuvası'nın ilk günü tamamlandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun ilk gününde, gençler kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Nil Güngör kadınlarda, Enes Talha Kalender erkeklerde altın madalya kazandı.
Büyükler flöre kategorisindeki maçlarla yarın devam edecek turnuva, 15 Eylül Pazar günü büyükler epe karşılaşmalarıyla sona erecek.
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